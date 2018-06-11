Догхантер Святогор взят под стражу, но прокурор не видит состава преступления

Нардеп Антон Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбуке, что догхантер Алексей Святогор взят на два месяца под стражу и пояснил, что охрана, которую ему дали, отпустив домой накануне выходных, была предоставлена не только для невозможности самосуда возмущённых людей, но и для того, чтобы подозреваемый в издевательствах и убийствах животных не попытался скрыться.

В то же время. по сообщению одесского 7 канала, в столице зоозащитники пикетировали киевскую прокуратуру, где требовали открыть уголовное дело против догхантера Алексея Святогора.

Он уже отравил сотни бездомных собак и собирает средства на отраву в интернете. При этом регулярно выкладывает фотографии в обнимку с животными. По словам зоозащитников, иногда Алексей просто отстреливает собак, чаще кормит таблетками от туберкулеза, а о своих «успехах» сообщает в социальных сетях. Последователи догхантера взялись и за домашних любимцев, перекидывая отраву за заборы частных домов.

Как выяснилось на митинге, прокурор уведомление о подозрении не подписал. Говорит, не видит состава преступления.

Судя по публикациям в соцсетях, столичный догхантер успел убить собак в Одессе, Измаиле, Киеве и других городах Украины. При этом, как специалист по красноречию (Святогор - адвокат) он обосновывает свою "борьбу" исключительно заботой об обществе и самих животных, когторые не должны быть безнадзорными. Однако методы выбирает самые иезуитские.

Последователи Святогора также мотивируют свою ненависть к собакам (да и вообще животным) тем, что они опасны для общества, забывая при этом, что бездомных собак, чаще всего, плодит безответственность граждан, которые, разочаровавшись в выросшем пушистом комочке, полученом на день рождения, выбрасывают его на улицу - на жалкое существование и борьбу за жизнь, которые становятся источником опасности для людей.

Завтра, 12 сентября, зоозащитники снова встретятся с прокурором и следователем. Надеются, что Святогор сядет в тюрьму. Согласно новому закону за жестокое обращение с животными можно провести за решеткой 8 лет.



