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Вчера, 09:32
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Премьер Нидерландов помыл полы в парламенте

Украинцы вряд ли могут представить себе, как премьер-министр вытирает шваброй пол в коридоре официального здания, разлив кофе. А вот в Нидерландах это допустимое явление, которое сопровождается добрыми словами тех, кто это увидел.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в здание парламента уронил на пол чашку кофе, после чего попросил у уборщиц швабру и сам убрал.

Видео курьезного инцидента снял сотрудник голландского посольства, и выложил его в Twitter.

Уборщицы парламента отдали премьеру швабру, помогли настроить под его рост и аплодисментами поддерживали, пока голландский премьер вытирал пол.

Пиар - скажут у нас. Но в Нидерландах пока не ожидается никаких выборов, поэтому премьеру пиар не нужен, и это просто ответственность человека, допустившего неосторожность.

Источник: Украинская правда

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