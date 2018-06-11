Премьер Нидерландов помыл полы в парламенте

Украинцы вряд ли могут представить себе, как премьер-министр вытирает шваброй пол в коридоре официального здания, разлив кофе. А вот в Нидерландах это допустимое явление, которое сопровождается добрыми словами тех, кто это увидел.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в здание парламента уронил на пол чашку кофе, после чего попросил у уборщиц швабру и сам убрал.



Видео курьезного инцидента снял сотрудник голландского посольства, и выложил его в Twitter.



Уборщицы парламента отдали премьеру швабру, помогли настроить под его рост и аплодисментами поддерживали, пока голландский премьер вытирал пол.



Пиар - скажут у нас. Но в Нидерландах пока не ожидается никаких выборов, поэтому премьеру пиар не нужен, и это просто ответственность человека, допустившего неосторожность.



Источник: Украинская правда