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Вчера, 22:41
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Грузинские крестьяне получили неожиданный приятный подарок со свалки

В Грузии произошёл довольно курьезный, но показательный случай: на свалке возле птицефабрики в городе Марнеули местные жители заметили огромное количество крохотных цыплят, которые буквально заполонили территорию мусорного полигона.


Оказалось, что птицефабрика выбросила на свалку тысячи испорченных яиц. Полежав там в тепле положенное время, вернее, долежав до 21 дня (столько нужно, чтобы вылупился цыплёнок), птенчики вышли на волю и разбрелись по свалке.


Обрадованные местные жители разобрали всех цыплят по домам, получив неожиданный подарок оттуда, откуда никогда не могли даже подумать.


Случай мгновенно стал сенсацией. Мэр Марнеули Темур Абаза сообщил журналистам местных СМИ, что всех выживших цыплят люди забрали.  "Испорченные" яйца попали в каменистое место, где было тепло и сухо, и безопасно. А природа доделала свою работу.


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