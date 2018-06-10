Нардеп Мураев сказал, что "ждать осталось недолго" - чьи слова он транслирует?

Нардеп Евгений Мураев, которого давно в сетях окрестили "рупором Кремля", под давлением ситуации записал видеобращение к Сенцову (которое, по сути, вовсе не к Сенцову) и отписался в Фейсбуке о том, что он не называл Сенцова террористом, и ему жаль тех, кто в заключении.





Мураев лукавит, пытаясь обелить себя, - в его телефонном разговоре с телеканалом 112 Украина чётко прослеживается признание Олега Сенцова террористом, потому что он его прямо обвиняет в подготовке терактов и поджогов.





В Фейсбуке он и вообще в конце пространного поста о том, как ему жаль тех, кто в заключении, а особенно тех, кто в заключении в Украине, он обещает своей "группе поддержки", что "осталось недолго".





Интересно знать, чьи слова и мысли озвучивает Мураев? Чего осталось ждать "недолго"? И почему гражданин страны, в которую грязным сапогом залез сосед, сочувствует соседу и действует в его интересах? При таких представителях власти и внешних врагов не надо - предложат страну захватчику на блюдечке.



