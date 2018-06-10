Как украинцы будут отдыхать на День Конституции

День Конституции в Украине традиционно является нерабочим днем. А когда он приходится на середину или конец недели, то появляется возможность получить дополнительные выходные.





День Конституции Украина ежегодно отмечает 28 июня. В 2018 году праздник выпадает на четверг.

Уже 27 июня рабочий день должен быть сокращен на 1 час, как и любой предпраздничный день. Сам День Конституции Украины – 28 июня – тоже нерабочий. При этом помимо четверга и пятница, 29 июня, также у большинства украинцев будет нерабочим днем. Отработать его Кабмин рекомендовал заранее – в субботу, 23 июня, сообщает Украина Online.





В то же время полиция, спасатели и медики (экстренной медицины) на праздники наоборот переходят на усиленный режим работы.

Таким образом, тем, кто не работает по специальным графикам, отдохнуть получится четыре дня подряд – с 28 июня по 1 июля включительно.







