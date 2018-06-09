Догхантера Святогора, который находится в розыске, полиция отпустила домой

Задержанного вчера известного догхантера адвоката Алексея Святогора полиция Шевченковского райотдела Киева отпустила домой, предоставив ему охрану, так как не могла найти судью, который бы вынес приговор о мере пресечения. Как известно, Святогор находится в розыске, поскольку не является на допросы по возбуждённому уголовному делу.
Об этом написал в Фейсбуке зоозащитник Андрей Капустин, рассказав о том, что практически сразу после задержания Святогора отпустили из полиции домой, потому что не нашли следственного судью! Свяогора отправили домой под охраной полиции.
Вот что написал Андрей Капустин:
"Как вы помните, 7 июня был задержан, объявленный МВД в розыск, серийный убийца живых существ Алексей Святогор.
На чьих руках кровь порядка 2000 (ДВУХ ТЫСЯЧ!!!!) бездомных собак.
В чем он сам не единожды признавался, красуясь перед телекамерами.
В том числе, стреляя с балкона по птицам из винтовки с оптическим прицелом...
В розыск его объявили, потому что Святогор не являлся на допросы.
Поскольку против него под давлением общественности возбудили уголовное дело.
Вычислили его девочки-волонтеры.
После чего вызвали полицию.
И волонтеры буквально заставили правоохранителей задержать живодера и отвезти в райотдел, хотя очень не хотели этого делать...
Но в Шевченковском РОВД, пребывающего в розыске фигуранта уголовного дела, по которому светит до 8 лет лишения свободы, спокойно отпустили до понедельника домой.
Потому что полицейские не "могли найти" слідчого суддю...
Причем, не просто отпустили, а еще и предоставили охрану и сопровождение.
Перечитайте еще раз: МВД объявляет фигуранта уголовного дела во всеукраинский розыск, а полицейские из райотдела отпускают его домой, предоставив охрану...
По имеющейся информации, у маньяка и садиста нашлись какие-то высокие покровители, которые в привычном для Украины формате "порешали вопросы"...
И полиция в привычном для Украины формате пошла у решал на поводу.
Дав понять, что садист и убийца относится к списку священных коров.
В который раз продемонстрировав, что закон в Украине - это уже даже не половая тряпка, а просто лужа нечистот, через которую просто брезгливо переступают.
И, если мы не остановим крышевание Святогора какими-то решалами, то всех нас в этой луже привычно утопят.
Поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть возможность достучаться за выходные дни любым образом до министра Авакова, министра Петренко, генерального прокурора Луценко, премьера Гройсмана, президента Порошенко, то не пожалейте на это времени.
Та же просьба и об информировании о случившемся к тем, у кого есть выход на международные зоозащитные организации и западных политиков,"- написал Капустин.
Однако комментарии под постом Капустина собрали мнения не только противников, но и сторонников Святогора, при этом замечены многие приёмы манипулирования общественным сознанием. Впрочем, отметился и он сам, по словам Капустина, - победной, издевательской репликой.
11 июня в 11 часов в Шевченковском суде Киева намечено слушание по делу Святогора. Придёт ли он на суд или, как опытный адвокат, найдёт причину не явиться?