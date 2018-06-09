Президент Молдовы назвал борьбу за государственный язык антиконституционной

Несколько дней назад в Молдове закончилось рассмотрение Конституционным судом обращения проевропейских депутатов о статусе русского языка в Молдове. Интерпретация решения, предложенная российскими, мировыми и даже молдавскими СМИ была разной. Каким же на самом деле было решение суда и действительно ли ограничивает оно действие русского языка на территории Молдовы?





Ранее Либеральная партия Молдавии потребовала отмены статуса русского языка как языка межнационального общения в стране.

Депутаты от партии обратились в Конституционный суд страны, где оспорили законодательные акты, закрепляющие статус русского языка в Молдове. Как известно, согласно закону о функционировании языков на территории Молдавской ССР, принятому ещё в 1989 году, за русским языком в стране закреплен статус языка межнационального общения.





Проевропейские политики считают, что на территории страны должен действовать только один государственный язык - румынский. В декабре 2017-го правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. До этого в основном законе страны было прописано, что государственным является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». При этом русский, наряду с другими языками, должен сохраняться и развиваться в государстве. Но не иметь при этом особого статуса, имея какие-то привилегии перед языками других национальных меньшинств.





Вот такую коллизию и должен был разрешить Конституционный суд Молдовы.





Решением Конституционного суда закон № 3465 от 1 сентября 1989 г. «О функционировании языков», действующий еще с советского времени. Именно он закреплял официальный статус русского языка в республике как языка межнационального общения.





Помимо отмены действия закона «О функционировании языков», орган конституционного контроля никаких решений не принял.

Судьи сослались на Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств и признали не соответствующим закону исключение упоминаний о русском языке в нормативно-правовых актах и обращение в официальные органы.





Тем не менее, даже такое половинчатое и осторожное решение озаботило прокремлёвски настроенные силы в Молдове. Антиконституционным назвал решение КС президент страны Игорь Додон.





Организовали протесты и пророссийские представители тех, кто "общается на русском языке", проживая в Молдове: гагаузы, болгары, украинцы, не учитывая того, что присоединяются к тем, кто просто русифицирует свои этнические общины, а не защищает их права.





Кстати, президент Молдовы сказал, что если исключить русский язык из официального обращения, то ситуация в обществе может стать напряжённой, то есть, практически намекнул, что русскоязычные граждане могут позвать на "защиту русского языка" своих собратьев из России. Россия также обеспокоена решением КС Молдовы. При этом многие российские СМИ слегка "подкорркетировали" решение КС о лишении особого статуса, заменив его на запрет обращаться в органы власти на русском языке, чего в решении нет.





Во что выливается обеспокоенность Кремля, Молдове могут рассказать украинцы, на территории которых четвёртый год ведёт необъявленную войну Россия. А начиналось всё с "защиты русского языка в Крыму и Донбассе".



























