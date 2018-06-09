"Гражданку ЛНР", российскую рок-певицу Чичерину лишили права выступать на ЧМ-2018 по футболу

Российской рок-певице Юлии Чичериной сорвали амбициозные планы - ей запретили выступать на мероприятиях по случаю Чемпионата мира по футболу - 2018.

Об "ущемлении" Чичериной обиженно сообщил российский telegram-канал Mash, принадлежащий пропагандистскому телеканалу Life News, передает "Диалог.UA". Кремлёвские пропагандисты обвинили ФИФА в «политическом подходе» к спорту, так и не поняв, что ФИФА осуждает терроризм и захватническую политику России, а не политизирует чемпионат.

Юлия Чичерина планировала выступить на фестивале болельщиков Чемпионата мира по футболу - 2018 в РФ. Однако ей решительно отказали. Международная федерация футбола (ФИФА) официально запретила Чичериной принимать участие в мероприятии по случаю чемпионата. Причину этого не скрывали - поддержка российской певицей террористических протекторатов Кремля на Донбассе - "Л/ДНР".

ЧМ - 2018 стартует в РФ уже 14 июня и будет продолжатьсяф месяц. На официальных мероприятиях чемпионата не будет многолюдно - западные политики объявили бойкот агрессивной России. Напомним, ранее российская певица Чичерина получила фейковый «паспорт ЛНР» и выступала на оккупированной территории, при этом пренебрежительно высказываясь об Украине.

