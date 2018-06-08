В Киеве задержали известного догхантера Алексея Святогора - какую меру пресечения изберёт суд?

В Киеве благодаря зоозащитника и активистам удалось задержать известного догхантера Алексея Святогора. Его подозревают в отравлении десятков животных.





Зоозащитники и активисты организовали негласное наблюдение за квартирой самого известного в Украине догхантера, и как только он появился возле дома, вызвали полицию.





Дело в том, что Алексей Святогор числится в розыске. Однако стражи порядка задержали его неохотно. Но зоозащитникам удалось убедить полицию задержать активного сторонника уничтожения уличных животных Алексея Святогора. Об этом сообщил сайт города Киева "44.ua", передаёт Диалог.UA.





Участники задержания рассказали подробности происшествия столичным журналистам. С утра, 8 июня, возле дома догхантера дежурили представители "Национального корпуса", затем их сменили несколько девушек-волонтеров. Они задержали Святогора, когда он покинул квартиру и направился в ближайший супермаркет. Зоозащитники вызвали патрульных, но те не проявили особого рвения. Только звонок вышестоящему начальству помог решить проблему! А ведь в отношении Алексея Святогора (по профессии - адвоката!) заведено уголовное производство по статье 300 УК Украины (пропаганда насилия), он числится в базе лиц, которые уклоняются от следствия!





Задержанного доставили в Днепровский РОВД. Меру пресечения для него определит суд.





Активисты настроены решительно – обещают зорко следить за судебным процессом. Они боятся, что человек, который не раз публично признавался в массовом отравлении животных, выйдет на волю. Кроме того, активисты опасаются, что при определённом попустительстве Святогор может покинуть пределы Киева, скрывшись за границей от ответственности.



Надо сказать, у Святогора есть немалое количество сторонников, которые согласны с методами расправы с бродячими животными. Что удивительно, в странах с высоким уровнем жизни вопрос о некотролируемом и негуманном уничтожении бродячих животных даже не стоит - там есть механизмы сокращения популяций бродячих животных. Но чем ниже уровень жизни и сознательность граждан, тем жёстче методы и радикальнее "борцы" с собаками на улицах.



