В Запорожье и Одессе в один день случились похожие ДТП со смертельным исходом

В Одессе на пешеходном переходе, а в Запорожье на тротуаре сбили женщин с детьми. Запорожские жертвы - девочка 2013 года рождения и её мама 1984 года рождения от полученных травм умерли. В Одессе трёхлетняя девочка погибла на месте: по словам очевидцев, ей оторвало голову, а маму отправили в реанимацию - о смерти дочери она ещё не знает, врачи борются за её жизнь.





Произошли оба ДТП в один день - 2 июня. Печальные подробности таковы.





В Запорожье водитель авто участвовал в "гонках". Как сообщили очевидцы, в ДТП попало два автомобиля, одно из авто вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов и, перевернувшись, врезалось в столб. Тормозной путь составил порядка 100-120 метров. Пассажир и водитель BMW, сбившего на тротуаре двух людей, пытались сбежать, но их удалось задержать. Сейчас полиция пытается установить, кто из задержанных находился за рулем. Второе авто скрылось с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает 061. Мама и ребёнок погибли от увечий.

В Одессе автомобиль сбил женщину с ребёнком на шоссе. Как написала одна из участниц паблика "Моя Одесса" в Фейсбуке,

"...на Тираспольском шоссе в районе одесского биопарка автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 68-летняя женщина, сбил девушку с трехлетней дочерью, которые переходили по пешеходному переходу. Девочка погибла. Её мать находится в больнице.

По предварительной информации, пешеходов водитель "не увидела из-за солнца". По словам очевидцев скорость автомобиля была такой... что ребёнку оторвало голову" (что официально не уточнялось).



















