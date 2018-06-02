Подозреваемый в организации покушения на журналиста Бабченко назвал Рината Ахметова спонсором террористов

История с покушением на российского журналиста Бабченко получила неожиданное продолжение - подозреваемый в организации покушения, исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер" Борис Герман в суде заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и назвал тех, кто финансирует, как он утверждает, по данным российской стороны войну в Донбассе.





В частности он заявил, что около полугода сотрудничает с внутренней разведкой по поводу выявления на территории Украины действия РФ относительно насильственной смены власти в Украине.

По его словам, к нему обратился московский знакомый, который, как выяснилось, занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине. И Герман утверждает что доложил об этом руководству внутренней контрразведки, а там, в свою очередь, дали ему возможность и полномочия изучать их связи.





Также он утверждает, что монах-волонтер, иеродиакон Аристарх, в миру Алексей Цымбалюк (именно к нему, по данным следствия, Герман обратился за услугами как к «киллеру») был выбран для этой своей миссии контрразведкой, «потому что он известен по своей деятельности во время АТО».





«Он батюшка, и он никогда в жизни не будет убивать какого-нибудь… ну, любого человека, особенно если это безоружный человек. И когда он выбирался на эту роль, все прекрасно знали, что он сразу же побежит в СБУ и начнет все это рассказывать, потому что их уже там на фронте этому научили. Поэтому мы точно знали, что Цымбалюк… мы знали, что будет инсценировка, это все было известно», — заявил Герман.

Также на суде он утверждал, что за это время выявил достаточное количество путей доставки денег на территорию Украины, политических деятелей партий, которые пользуются этими деньгами, планов личного фонда Путина для насильственного свержения власти в Украине, передает Politeka..





Герман заявил, что у россиян, заинтересованных в беспорядках на территории Украины около сотни киллеров в нашей стране.

«Они все работают просто за деньги. Поэтому эти киллеры все бывшие, скажем, жители Донецкой и Луганской области, которые расселились по всей Украине. Им совершенно без разницы какие-то моральные устои или какие-то желания общественности, или сама Украина. Они нищие люди, которым надо зарабатывать на жизнь. И они зарабатывают тем, чем они могут», — заявил он.





Также он добавил, что войну в Донбассе финансируют богатые граждане Украины.

«С той стороны мне сказали, что у нас есть товарищ Ахметов, который финансирует войну на Донбассе с той стороны. Это не русские ее финансируют, это финансируют те налоги, которые мы платим и то электричество, которое мы платим сумасшедшее, эти все деньги идут на войну против нас. Схамениться! Иначе вы потеряете эту страну в ближайшие два года. Не будет Украины. И все будут плакать, как это было плохо. Надо все-таки подумать о детях. А вы все думаете о том, как наворовать и убежать. Все, извините», — закончил свою речь в суде Герман.





Что интересно, после выступления Германа в суде пресс-секретарь Путина Песков немедленно заявил, что никакого такого "фонда Путина" не существует.