История с покушением на Бабченко становится всё более закрученной и обретает признаки боевика

На суде по избранию меры пресечения задержанному украинскому предпринимателю Борису Герману взорвалась настоящая информационная бомба. Германзаявил, что не готовил покушение на журналиста Аркадия Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов и агентов влияния в Украине. СБУ считает Германа организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

В ходе заседания Шевченковского суда Киева вечером в среду, 31 мая, Герман заявил, что в течение нескольких месяцев поддерживал контакт с главой российского "Фонда Путина" гражданином Украины Вячеславом Пивоварником, который постоянно проживает в Москве. Это общение, по словам предпринимателя, было согласовано и документировалось Службой внешней разведки Украины, так как указанный фонд якобы финансирует диверсии и теракты, а также общественные организации и политические партии, которые действуют в интересах Кремля.

Герман утверждает, что Пивоварник предложил ему организовать в Украине убийства 30 человек. Как утверждает подозреваемый, контрразведка санкционировала его согласие, чтобы задокументировать доказательства и получить оперативную информацию.

К ветерану АТО Алексею Цимбалюку, по словам Германа, он обратился, так как был уверен, что тот "не способен убить невиновного человека" и обязательно сообщит о подготовке преступления в СБУ.

Как сообщалось, вечером 29 мая официальные лица сообщили о том, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве.

На следующий день руководство ГПУ И СБУ сообщило, что "убийство" Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации по выявлению заказчиков и организаторов этого преступления.

По данным следствия, российские спецслужбы заказали убийство журналиста, организатором и исполнителями выступили граждане Украины. 30 мая оперативники СБУ задержали в Киеве вероятного организатора покушения на Бабченко. Подозреваемым оказался украинский предприниматель Борис Герман, владелец предприятия по производству оружия.

Убийство Бабченко поручили бойцу "Правого сектора" Алексею Цимбалюку. Получив "заказ", ветеран АТО в тот же день сообщил о подготовке преступления СБУ.

Сам Цимбалюк на своей странице в Фейсбуке отметил, что считает, что СБУ сработала на опережение, обыграв ФСБ, и операция оказалась блестящей. И попросил журналистов его не беспокоить: идёт следствие, а он давал подписку о неразглашении.





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