Одесские врачи выписали пострадавшего и еще больного Сергея Стерненко - теперь его лечат в Киеве

Неизвестно, ответит ли кто-то на вопрос о том, почему экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко выписали из больницы, не имея на то достаточных врачебных показаний.



Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого 24 мая было совершено нападение, после одесской больницы находится в одной из больниц Киева, передает Украинская правда.



Сам Стерненко сообщил об этом в Фейсбуке.



По его словам, в одесской больнице №1 ему должны были сделать операцию, но 26 мая перестали колоть необходимые антибиотики и обезболивающие и вручили выписку, датированную утром 25 мая. Поздно, вечером 26 мая ему сделали перевязку и сказали забирать вещи из больницы.



Стерненко рассказал, что после этого друзья вызвали ему "скорую", которая доставила его из Одессы в Киев. Нардеп Мустафа Найєм в воскресенье вечером сообщил, что посетил Стерненка в киевской больнице и воочию увидел, что выглядит он неважно.



"Выглядит он, мягко говоря, плохо. Ему уже сделали одну операцию на руке и завтра будут делать еще одну. По словам врачей, у него повреждены вены, сухожилия и задет нерв", - написал депутат. На фотографии, которую Стерненко выложил в Фейсбуке, видно, как выглядит рука после того, как ее зашили в одесской больнице.



Найем также отметил, что Стерненко после трех покушений продолжает находиться в больнице без охраны, хотя после первых двух просил о ней полицию.



"В Киев его сопровождали двое сотрудников, которые снялись с поста на следующий день после операции. Я думаю, полиция должна обеспечить его безопасность как во время лечения, так и в течение всего расследования", - пишет нардеп.



Он также напомнил, что у Стерненко есть личный конфликт с главой полиции и прокурором Одесской области: "Стерненко проходит по делу об организации беспорядков, в результате которых главе полиции области разбили голову".



Вместе с тем, советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в комментарии Громадському радио заявил, что действия Стерненко имеют признаки уклонения от следственных действий.



Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Он был вместе с девушкой - журналисткой одесского телеканала Натальей Усатенко.



Стерненко при столкновении получил ножевое ранение в руку. Один из нападавших убежал, но впоследствии был задержан. Другой - получил от Стерненко смертельный удар ножом в живот.



Полиция расследует убийство нападающего на Стерненка как умышленное. О самообороне и речь не идёт, хотя напали именно на Стерненко с девушкой.



Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.



Это был уже третье покушение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля на Стерненко напали возле его дома.



Стерненко подозревают также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы в ноябре 2017 года.