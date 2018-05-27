Как глупость одного негодяя привела к массовому погрому и стычкам с полицией

Очередное резонансное событие в обществе - драка молодого торговца с немолодым пенсионером из-за резкого замечания ветерана в защиту женщины от хамства продавца - привела к более масштабным событиям.





Несмотря на то, что драчуна задержали (благодаря социальным сетям, а вовсе не выезду на вызов через полтора часа патрульно-постовой полиции) и возбуждено уголовное дело, этим не ограничилось. Группа жёстко настроенных активистов сегодня громила киоски и ломала ролеты на метро "Лесная" в Киеве. При этом доподлинно неизвестно, кому принадлежат эти киоски и имеют ли они отношение к хулигану.





Полиция пыталась помешать погрому и применила газ, после чего в сторону правоохранителей полетели камни. А наиболее предприимчивые киевляне даже попытались собрать кое-что из разгромленного, посчитав это "не мародёрством".





Ни для кого не секрет, что общество сейчас накалено до предела - достаточно искры, чтобы вспыхнуло любое противостояние. Но люди хотят быть защищёнными - от хулиганов, оскорбителей, негодяев, унижающих достоинство пожилых людей, женщин и детей. И если не успевает полиция (или не очень спешит), то ситуацию берут в свои руки резко настроенные граждане или те, кому это выгодно. Чем это может закончиться - показывают многие моменты.





Если бы всегда и везде действовал - мгновенно и неотвратимо - закон, и действовал для всех - необходимости в такой острой реакции общества не было бы. А так появляется дополнительная опасность: антиукраински настроенные силы будут разжигать ещё и межнациональую рознь в миролюбивой до этого Украине. Мы должны об этом помнить, а правоохранители ещё и всегда быть на высоте. Что, к сожалению, бывает не всегда. Вот и приходится бороться с последствиями - и цепочка негатива растёт.







