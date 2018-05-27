В Киеве задержали торговца, который ударил мужчину старше себя, который заступился за женщину

После инцидента в Киеве, когда торговец шаурмой в ответ на замечание немолодого человека ударил его, сломал нос и нанес телесные повреждения, события развивались стремительно.





Резонанс в соцсетях сыграл свою позитивную роль, о чём в Фейсбуке рассказала дочь пострадавшего Елена Стойко.





"По информации, предоставленной сотрудниками отдела полиции Деснянского района преступник схвачен и задержан. Собственными глазами я его не видела.



Это событие получило такой резонанс, что следователь по делу попросил максимально быстро привезти справки и рентген-снимок носа.

Так вот, я направилась туда. Такой быстрой полиции я еще никогда не видела! Хранители порядка были ну очень обеспокоены и сами не знают как это дело завершить ...это мое собственное впечатление.



С момента счинення преступления и до момента взятия злоумышленника под арест прошло около полусуток. (На мой взгляд, благодаря активности в соцсети).



Папа чувствует себя нормально. Высокое давление, сломанный нос и гематому лечит.



Все сообщения под постом и личные сообщения читать физически не успеваю. Но хочу все же добавить: там где не действует справедливое правосудие, действует самосуд. Поэтому, призываю к справедливому решению любых вопросов несиловыми путями. Отпускать злоумышленника, который едва не убил моего отца (человек после инфаркта и микроинсульта, инвалид войны) - это справедливо?



В каждой нации есть уроды, но ни в одной не должно быть поля для их деятельности".





Задержанному, который оказался гражданином другого государства, грозит 4 года тюрьмы за содеянное.





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