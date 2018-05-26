НАТО пощекочет нервы российским властям у границ Украины

3−15 июня группа войск примет участие в крупных военных учениях стран НАТО Sabre Strike, которые пройдут в Польше и Прибалтике. Это будут полномасштабные военные учения у границ Украины.

В рамках операции Atlantic Resolve в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию будет переброшено около 3,3 тысячи человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Об этом представитель американских вооруженных сил в Европе заявил в комментарии порталу Defence News.

Учения проводятся на случай возможного военного конфликта на континенте.

Часть войск будет переброшена в район дислокации при помощи водного транспорта, часть - по традиционным железнодорожным и автотранспортным маршрутам.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года по инициативе США в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции американские сухопутные силы принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.



