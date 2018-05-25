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Вчера, 19:43
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В Одессе совершено нападение на активиста, который, отбиваясь, убил нападавшего

Этой ночью в Одессе совершено нападение на общественного активиста и бывшего главу одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко. Сергей Стерненко был с девушкой, и на них напали. Отбиваясь, он ударил одного из нападавших ножом, который, как полагают, имел при себе, поскольку это уже третье покушение на Сергея Стерненко за последние несколько месяцев.


Портал Opinion опубликовал подборку мнений из соцсетей. В комментариях, которые опубликованы противниками Стерненко, как бы забыто, что именно на него напали и именно ему пришлось обороняться - его только обвиняют в смерти охранника из компании "Совиньон", который был одним из нападавших. Второго задержала полиция.

О событиях в Одессе стало известно благодаря прямой трансляции со страницы Сергея Стерненко. Видеозапись была удалена, очевидно, администрацией Facebook. Вместе с Сергеем на месте событий была его девушка, журналистка Наталья Усатенко. Ночью она сообщила, что Сергей находится в операционной. По ее словам, Стерненко просил предоставить ему государственную охрану после второго покушения, однако в таком ходатайстве активисту отказали. Также Устатенко предложила выйти на акцию под управление полиции, чтобы продемонстрировать правоохранителям, что общественность будет активно следить за ходом этого дела.


Сергея Стерненко обвиняют сразу по трём "тяжёлым" статьям, особо нигде не упоминается, что это была самооборона. Общественность помнит, как сложно было что-то доказать в истории с Павличенко. Похоже, здесь может случиться подобное.



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