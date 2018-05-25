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Вчера, 16:04
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Соцсети откровенно издеваются над "подросшим" в очередной раз Путиным

В соцсетях (что интересно, и в России тоже) откровенно потешаются над фотографией Путина и четы Макронов, где российский президент стоит вровень с президентом Франции - внезапно "подросший".


"Плавающий" рост Путина опять повеселил: при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона!" - написал в Фейсбуке политолог Алексей Голобуцкий.


Между тем, "плавающий рост Путина" - это не фигура речи: во всех российских справочных материалах и СМИ рост главы государства осторожно указывается от "169 до 171". Вот только на фотграфиях в спортзале, сделанных, конечно же, с позволения "самого", Путин выглядит едва ли не ниже своего премьера Медведева. При то, что рост Медведева, по официальным данным, - 152 см.


Такие комплексы у главы огромного государства вызывают недоумение. Но зато веселят публику, потому что в век фотографии все прекрасно понимают, как "сделать рост" - выбрать нужный ракурс, поставить на ступеньку  или тривиально подставить скамеечку.




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