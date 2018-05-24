Немецких школьников за прогулы штрафуют

Родители школьников, которые прогуливают уроки без уважительных причин, расплачиваются десятками евро

В учебных заведениях Германии очень строго относятся к прогулам. За это полагается административный штаф. Например, в Дюссельдорфе, один прогул может стоить до 80 евро. В Кельне, за пропуск урока без уважительной причины сумма будет уже больше - 155 евро. Расплачиваются длинным евро за пропуски школы, естественно, родители. За год, только в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, штрафуют 1200 раз. Больше всего попадаются прогульщики перед летними каникулами, когда стремятся пораньше поехать отдыхать в южные страны. Родителей с детьми даже в аэропортах могут штрафовать полицейские, которые подходят и интересуются: «Почему ребенок не находиться в учебном учреждении?»





Более либерально поступают с прогульщиками в Гамбурге. К ним домой по нескольку раз приходят учителя и проводят профилактические беседы. Если это не помогает, только тогда накладывается штраф. Преподавателям в прошлом году пришлось посетить прогульщиков 1800 раз, это при том, что в городе насчитывается 180 тысяч школьников.





Немцы подсчитали, что в Берлине ситуация еще более плачевная: в старших классах пропустили уроки «просто так» почти 18 процентов учеников. Поэтому, в немецких школах ужесточили меры за пропуски занятий. Разослали почти 900 уведомлений о штрафах на различные суммы: от 100 до 300 евро. Родителям злостных прогульщиков могут назначить штраф до 2500 евро. Но, предписание штрафов не всегда эффективно, ведь лишь треть родителей оплачивает прогулы своих детей. Поэтому, в берлинском районе Нойкельн, решили направитьв суды около 180 дел злостных неплательщиков, а за это можно сеть на несколько дней в тюрьму. Но, пока, за решетку никого не посадили.

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