Рейс МН-17 над Донбассом сбили из российского «Бука» - следствие

Малазийский "Боинг" в 2014 году был сбит ЗРК "Бук» российскими военными из 53-й бригады, которая базируется в Курске





Об этом сообщили на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию падения самолета рейса МН17. По словам главы уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисена, именно этот ЗРК "Бук" совпадает по отличительным признакам с тем, который сбил малазийский "Боинг". Дженнифер Хурст, руководитель федеральной полиции Австралии, сообщила в свою очередь, что малазийский «Боинг-777» сбили ракетой серии 9М38. "На оболочке был найден номер, указывающий на код производителя, – предприятие расположено в Московской области, год производства – 1986, также указан серийный номер ракеты", – заявила Хурст.

Напомним, что самолет малазийской авиакомпании, выполнял рейс МН-17 Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 пассажиров, которые погибли.

Источник: https://www.ostro.org