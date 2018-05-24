Курс валют

» » Рейс МН-17 над Донбассом сбили из российского «Бука» - следствие

Новости

Все новости
Политика / Новости
Вчера, 15:28
140
Версия для печати

Рейс МН-17 над Донбассом сбили из российского «Бука» - следствие

 

Малазийский "Боинг" в 2014 году  был сбит ЗРК "Бук» российскими военными из 53-й бригады, которая базируется в Курске  


Об этом сообщили на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию падения самолета рейса МН17. По словам главы уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисена,  именно этот ЗРК "Бук" совпадает по отличительным признакам с тем, который сбил малазийский "Боинг". Дженнифер Хурст, руководитель федеральной полиции Австралии, сообщила в свою очередь, что малазийский  «Боинг-777» сбили ракетой серии 9М38.  "На оболочке был найден номер, указывающий на код производителя, – предприятие расположено в Московской области, год производства – 1986, также указан серийный номер ракеты", – заявила Хурст.

Напомним, что самолет малазийской авиакомпании, выполнял рейс МН-17 Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 пассажиров, которые погибли. 

 

Источник: https://www.ostro.org

 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт