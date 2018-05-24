Боевики обстреляли лечебно-профилактические учреждения Торецка

Снарядами повреждены психоневрологический и противотуберкулезный диспансеры

Информацию об обстреле сообщает военно-гражданская администрация Торецка. В зданиях двух больниц выбиты окна, повреждены хозяйственные помещения. На территории диспансеров есть многочисленные воронки от разрывов снарядов, выпущенных из неподконтрольной Украине территории. В здании противотуберкулезного диспансера повреждены коммуникации электро- и газоснабжения. Сейчас соответствующие службы обследуют место обстрела, бригада ремонтников экстренно ликвидирует разрушения.

По сообщению ГСЧС в Донецкой области, обстреляли диспансеры боевики сегодня, ориентировочно в 05:20 утра. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Событие квалифицированно, как террористический акт, согласно ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://www.ostro.org