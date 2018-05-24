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Вчера, 14:16
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Боевики обстреляли лечебно-профилактические учреждения Торецка

 

Снарядами  повреждены  психоневрологический  и противотуберкулезный  диспансеры 

 

Информацию об обстреле сообщает  военно-гражданская администрация Торецка. В зданиях двух больниц выбиты окна, повреждены хозяйственные помещения. На территории диспансеров есть многочисленные воронки  от разрывов снарядов, выпущенных из неподконтрольной Украине территории. В здании противотуберкулезного диспансера  повреждены коммуникации электро-  и газоснабжения. Сейчас соответствующие службы обследуют место обстрела, бригада ремонтников  экстренно ликвидирует разрушения.

По сообщению  ГСЧС  в Донецкой области, обстреляли диспансеры боевики сегодня, ориентировочно в 05:20 утра. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Событие  квалифицированно, как террористический акт, согласно ч. 1 ст. 258  Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://www.ostro.org

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