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Сегодня, 19:52
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В Харькове отравились 37 детей, один школьник в тяжелом состоянии - Ульяна Супрун

Отравление школьников в Харькове прокомментировала и.о. министра здравоохранения  Украины


Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию в Харьковской обще-образовательной школе № 3 на своей странице в Твиттере. «Произошло отравление детей неизвестным газом (вероятно перечный). Пострадали 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести; один - тяжелом состоянии). Дети под пристальным наблюдением врачей», - написала Ульяна Супрун.

Это уже третий случай массового отравления школьников за последние несколько дней. Напомним, что дети отравились неизвестным газом в Черкассах, Николаеве и сегодня чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Харькова.

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