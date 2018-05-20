В Киеве пытаются обвинить в теракте националистов, задержавших боевика, отпущенного из-под стражи

Разгуливающий по Киеву бразилец, который воевал в рядах оккупационно- треррористических войск в Донбассе, и которого задержали представители организации С-14, стал не только предметом обсуждения в соцсетях, но и символом "нарушения законности".





Соцсети активно обсуждают эту ситуацию, и многие, включая представителей министерства информполитики, считают, что активисты не имели права задерживать боевика, невзирая на его недавнее террористическое прошлое, поскольку он был выпущен под подписку о невыезде, а значит, задержавшие его нарушили закон и превысили свои полномочия как гражданских активистов.





Более того, задержавшим бразильца активистам грозит возбуждение уголовного дела по статье "теракт", об этом адвокат задержанного боевика сообщил в Фейсбуке. При этом как бы забыто то, что бразилец незаконно находился на территории Украины и воевал против неё, убивая украинцев, и даже обещал "дойти до Киева". Как оказалось, "дошел".















