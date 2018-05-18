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Вчера, 22:35
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Российского певца Григория Лепса не пропустили в Израиль

Российского певца Григория Лепса не пустили в Израиль. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке блогер, депутата Верховной Рады Виталий Чепинога в свойственной ему ироничной манере.


Он подчеркнул, что самое интересное в ситуации в том, что всю сопровождающую певца группу - стилистов, музыкантов, звукооператоров - пропустили беспрепятственно, а вот Лепсу, который на днях принял участие в открытии Крымского моста, во въезде отказали.


"Коварное коварство!" - съехидничал блогер.


В 2013 году американское министерство финансов запретило музыканту въезд в США, объяснив отказ тем, что он имеет отношение к некой организации "Братский круг".


В 2016 года Лепса не пустили в Лондон, несмотря на его песенное обещание "Я уеду жить в Лондон"...


В 2017 году певец попал в базу "Миротворца" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.


Любопытно, куда завтра не пустят Лепса?



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