Одеские государственные стивидорные компании будут приватизированы - Кабмин

В общий перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, входят в общей сложности более 700 предприятий Украины. Среди них и все 8 государственных портовых стивидоров в Одесской области.





Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян имел другую точку зрения та проблему портов: он считал, что для государственных стивидорных компаний концессия (сдача в долгосрочную аренду) предпочтительнее, чем приватизация.





За приватизацию государственных стивидоров выступил исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс. Он считает, что именно приватизация поможет привлечь инвестиции, сберечь рабочие места и сделать работу стивидорных компаний более эффективной.





Источник: УСИ



