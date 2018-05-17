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Вчера, 22:23
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Одеские государственные стивидорные компании будут приватизированы - Кабмин

В общий перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах,  входят в общей сложности более 700 предприятий Украины. Среди них и все 8 государственных портовых стивидоров в Одесской области.


Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян имел другую точку зрения та проблему портов: он считал, что для государственных стивидорных компаний концессия (сдача в долгосрочную аренду) предпочтительнее, чем приватизация.


За приватизацию государственных стивидоров выступил исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс. Он считает, что именно приватизация  поможет привлечь инвестиции, сберечь рабочие места и сделать работу стивидорных компаний более эффективной.


Источник: УСИ

 


 

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