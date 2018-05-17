Татьяна Малахова: Когда расстояние между свободой слова и преступлением сводится на нет

Татьяна Малахова - украинский поэт, публицист, сценарист имеет собственную позицию относительно взаимоотношений Украины и России. Много лет прожив в России, она ещё задолго до времён Майдана ощутила желание России подавить, уничтожить украинскую государственность, нивелировать национальную принадлежность. Работая в сфере кино и телевидения, Татьяна Малахова очень ясно видит, как беспринципные СМИ и потворствующие антиукраинской пропаганде "творческие люди" в полном смысле слова предают свою страну, более того - продают. За благополучие и жирный кусок. Позиция Малаховой - жёсткая и бескомпромиссная.





Недавно канал «Интер» в очередной раз плюнул на украинцев и сделал книксен в сторону Москвы.



«А што такова? У нас свобода слова».



Я не знаю, как СБУ Украины отреагировала на антиукраинскую пропаганду «Интера», но уверена, что по ту сторону экрана "Интера" аплодировало немало «ватоголовых» зрителей.



Я сейчас очень огорчу патриотов Украины, но сторонников откровенно промосковского канала (да и самой Росии) хватает от оккупированной Горловки до Чопа. И неудивительно - веками царской Россией убивалась речь и украинская народность. Но это была открытая вражда, и наши предки сопротивлялись и не сломились. Другое дело - советчина, когда началось «изящное», «филигранное» убийство Украины - искусственный Голодомор, убийство цвета интеллигенции, ярлык украинскому языку - «сельский», заселение украинских территорий маргиналами из российских клоповников и высасывание творческой и научной интеллигенции в Москву, чтобы Россия обогащалась умом, а в украинцах росло чувство неполноценности - «ничего своего нет»... Поэтому и жили они в окружении «подмосковных вечеров» и «голубых огоньков», которые вытесняли все украинское.



К сожалению, российская пропаганда с каждым днем ​​наращивает свой потенциал и лезет из всех щелей. Делает всё, чтобы украинцы смотрели и слушали российское, чтобы разговаривали на русском, чтобы родители требовали в школах обучение на русском, чтобы украинцы постепенно отождествляли себя с Россией и однажды сказали: «Путин, введи войска».



«А что такого? У нас же свобода слова».



Конечно, на это нельзя закрывать глаза. И по моему мнению, среди всего населения надо немедленно проводить юридический ликбез, чтобы люди осознали, что такое «права человека», «свобода слова» и «преступление». То есть на пальцах объяснить, что антиукраинская пропаганда и призвание к отсоединению отдельных регионов Украины, содействие этому отделению, а также препятствование силам армии вмешаться в это отделение и остановить его, не свобода слова, а преступление, за которое надо нести наказание. Причем всем - и глупым бабам, которые «носили супчики бурятушкам на блокпосты», и тем, кто взял в руки оружие и пошёл в ряды Моторолы, и тем, кто «стучали» на донецких патриотов и оскорблял Украину в соцсетях.



Если бы эти недалёкие, примитивные люди (а это так!) хоть немного знали законы морали, этики и уголовного кодекса, если бы эти законы были в действии, никакие бы продажные политики не толкнули бы этих болванов на преступление пакетом гречки.

Если власть посадит сто-двести предателей в тюрьму, и о преступлении каждого расскажут на телевидении, то другие закроют свои глотки.



Кстати, я бы всех наказывала одинаково. Еще неизвестно, кто убил больше украинцев - алкаш в российском окопе или чокнутая баба, которая «сдавала» донецких патриотов на подвал, где их буквально разорвали на куски.



Юридический ликбез я бы начала ещё в средних классах, чтобы дети с детства понимали, что сепаратизм - это преступление. Я обеими руками за свободу слова и права человека, но давайте проведём чёткую границу между этими понятиями и преступлением. А то мы в ближайшее время так заиграемся в толерантность и «свободу», что педофилы будут избегать наказания и вопить о своих правах на реализацию своих извращений. А сепаратисты - те же извращенцы. Это уже чисто психологический вопрос, и здесь не обойтись без дедушки Фрейда!



Дело в том, что люди, которые поддерживают Путина, Сталина и скучают по совку, на подсознании - садомазохисты. Они хотят сплетен, унижений и строгого хозяина. А СССР им всё это давал! Удовлетворял, так сказать, по полной.



Представьте, что завтра в Украине будут бесплатно раздавать квартиры, хамон и сумки от Шанель. Предатели первыми всё это примут, но всё равно будут желать Путина и Россию, потому что у них на генном уровне - тяга к самоуничижению и рабству. И эта тяга к холопства выше свободы и даже минимальных материальных благ (бытовые удобства, достойная зарплата, лишняя пара обуви и все зубы во рту)!



Как показала жизнь, холоп тянется не к лучшей жизни и свободе, а к злому хозяину! Не к демократии, а к тоталитаризму! Поэтому неудивительно, что россияне завидуют жителям Северной Кореи!



Иногда кажется, что слово «холоп» - это не старинное название отдельного слоя населения, а современная национальность. Холопам надо для счастья крепкий кулак, который бы постоянно торчал у них перед мордами! И этим кулаком для наших сепаратистов должен стать закон, который должен действовать!



К сожалению, нельзя выслать всех сепаратистов в Россию или заключить. Но если «выдающиеся» предатели займут свои места в тюрьмах за совершённые преступления, остальные предатели замолчат о Путине, потому что увидят силу. Нет, они не станут патриотами и порядочными людьми, но они умолкнут, потому что будут бояться, то есть вернутся к своему желаемому состоянию души - есть сила, есть кулак, есть угроза быть заключенным, наказанным и тому подобное. Есть страх, такой желанный и долгожданный! Никакие воспитательные беседы не повлияют на предателей так, как закон, страх и наказание!





Боже упаси, я не призываю к репрессиям инакомыслящих. Я призываю наказать только преступников. На руках наших предателей (и боевиков, и «солдат соцсетей») - кровь наших защитников. Измена - это не диспут на тему «о вкусах спорят», это страшное преступление, и во всех странах оно карается по закону!



Я считаю веру в хорошего Сталина и в хорошего Путина не только преступлением, а и болезнью! Представьте, если бы пожилая толстая тётка встала на берегу моря и ждала Артура Грея... или лысый дед ходил по городу с хрустальной туфелькой и искал Золушку... Их бы сразу отправили в сумасшедший дом! А верить в возвращение СССР и ходить с портретами палачей и красными флагами нельзя! Голосовать на выборах таким людям нельзя!



Почему меня так беспокоит этот вопрос? Скоро мой внук идет в школу. Я не хочу, чтобы ему попалась учительница «какаяразницанакакомязыке»... Я не хочу, чтобы рядом с ним сидели дети ополченцев и рассказывали, «как папа мочил укропов "... Я хочу, чтобы он жил в Украине без российского привкуса, в стране, где «свобода слова» и «преступление» имеют чёткую границу.





Татьяна Малахова, InfoKava