Суд принял решение по активисту Майдана Ивану Бубенчику

Широкий резонанс дела активиста Майдана Ивана Бубенчика, похоже, всё-таки дал свои плоды. Судья Печерского суда Киева Алексей Соколов отпустил добровольца АТО Бубенчика на поруки депутатов.





Как известно, Бубенчика обвиняли в совершении тяжких преступлений в период Революции достоинства. В четверг, 17 мая в Печерском районном суде столицы состоялось очередное слушание по делу Ивана Бубенчика, активиста Евромайдана и командира одного из добровольческих батальонов, сообщает "Диалог.UА".





Обвиняемого приняли решение отпустить на поруки. За Бубенчика заступились народные депутаты Украины – Олег Петренко (Национальный корпус) и Андрей Денисенко (внефракционный). Также с соответствующей просьбой к суду обратились и другие депутаты – Семен Семенченко и Владимир Парасюк. На судебном слушании присутствовало большое количество представителей украинских СМИ, активистов и участников антитеррористической операции на Донбассе.





Как уведомляет пресс-служба "Руху Визволення" на своей странице в Фейсбуке, сначала Бубенчику инкриминировали умышленное убийство двух сотрудников спецподразделения "Беркут" на Майдане 20 февраля 2014 года. Однако 5 апреля новоназначенный прокурор по этому делу Анжела Стрижевская вручила другое подозрение. В документе отмечается, что Бубенчик обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в незаконном обращении с оружием.



Одним из аргументов за подобное решение стало то, что до сих пор не осуждён ни один из "беркутовцев", виновных в расстреле "Небесной сотни", вместо этого расправа, чаще всего, ведётся в отношении активистов Майдана.







