Депутаты обнаружили, что из-за Лозового в Украине невозможно похоронить умерших

Как изобразить бурное законотворчество? Принять закон (или поправку к действующему), обнаружить назавтра, что этот закон усложняет жизнь и усиленно работать над тем, чтобы всё, что было принято, было отменено. Получается. что, принимая закон (поправки к закону) депутаты не просчитывают последствия. Так произошло с так называемым "законом Савченко", когда на свободу вышли десятки тысяч рецидивистов, так произошло с "поправками Лозового", которые чрезвычайно усложнили процедуру похорон.





Верховная Рада одобрила в первом чтении проект закона, который должен упростить процедуру похорон.

Проект закона №8116 поддержали 235 народных депутатов. Изменения предлагается внести в статьи 242, 243, 244 Уголовного процессуального кодекса и исключить статью 71 закона "О судебной экспертизе".

Законопроектом предполагается установить, что экспертиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного производства или по поручению судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания.

С 15 марта вступили в силу так называемые "поправки Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно им, без справки из суда захоронение невозможно, даже если человек умер дома естественной смертью. Кроме этого, следователь уже не будет назначать экспертизу, а разрешение на проведение экспертизы должен дать суд. На это решение может уйти не менее 72 часов.

По информации полиции, анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что всуді не справляются с ходатайствами о проведении экспертиз, направленных следователями Национальной полиции.





Источник: ZN,UA