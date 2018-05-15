Что известно об участниках смертельного ДТП в Беларуси - юных украинских футболистах

Стало известно дальнейшее развитие событий со смертельным ДТП в Беларуси, в которором пострадали подростки из украинской футбольной команды, а один мальчик погиб.





Водителя автобуса, который с юными футболистами из Сумщины попал в смертельное ДТП в Беларуси, задержали. Он находится под стражей.





Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает "Диалог.UA".





"Есть сомнения, что надлежащее транспортное средство было оформлено для перевозки пассажиров", - отметил Кулеба. Стало известно, что тяжелейшее состояние шестерых пострадавших детей не позволяет их транспортировать на Украину. Ближайшие две, а то и три недели дети пробудут в Беларуси. Из шестерых пострадавших двое в очень тяжелом состоянии, трое в тяжелом, и один мальчик в состоянии средней тяжести. Врачи пока запретили их транспортировку.





В Беларусь выехала дополнительная делегация из Украины. Кроме того, со специальной группой едет и мама погибшего 13-летнего мальчика, тело которого на Украину будут доставлять спецтранспортом. Практически все родители пострадавших юных футболистов уже приехали в Беларусь.





Как писали СМИ, детей из Сумской области, членов юношеской команды по футболу, официально в Беларусь никто не направлял.

