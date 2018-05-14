Студентов Сумского вуза отправили проходить практику в оккупированный Крым

Студенты Сумского педагогического университета им. А. Макаренко, обучающиеся по специальности "туризм", побывали на практике... в Крыму! Да-да, именно туда их отправили руководители заведения, которые считают, что учебную программу, которая предусматривает "повышение профессионального мастерства" в горных условиях, надо проходить именно на оккупированной территории.





Согласно сообщению UA:Сумы, студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая. План маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак - до перевала Ангар.





"Согласно учебной программе по специальности "туризм", у них есть дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке", - пояснил ректор педуниверситета Юрий Лянной.





Он также утверждает, что перед тем, как отправить студентов на оккупированную территорию, данный вопрос согласовали со Службой безопасности Украины. Однако в СБУ опровергли эту информацию.





"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - заявила пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.



Очень любопытна в этом смысле позиция родителей студентов и педагогов украинского (так ли это?) заведения, которые на четвертом году необъявленной войны против Украины не понимают вредности того, что они делают. И взгляд студентов на ситуацию интересен, ведь это уже не дети, во взрослые люди.



Ситуация могла бы развиться, кстати, и таким образом, что Украине пришлось бы вытаскивать "практикантов" из тисков оккупационной крымской власти. Или их приверженность к "новому крымского порядку" позволила пройти все шесть категорийных походов спокойно и пренебрегая своей принадлежностью к украинскому государству?



Эти студенты должны быть после окончания учебного заведения пропагандистами Украины в мире, привлекать туристов в нашу страну. Каким образом будут они это делать? Позвольте усомниться - студентов здесь не учат пониманию того, что происходит в стране. Как есть сомнения в профессиональной пригодности тех, кто так воспитывает студентов.



Будет ли адекватная реакция Министерства образования? Или все будет спущено "на тормозах"?