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Вчера, 21:54
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В Грузии умер знаменитый артист кино Баадур Цуладзе

В Тбилиси после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался любимый всеми известный артист Баадур Цуладзе. Он переиграл десятки ролей - фильмография артиста насчитывает 90 фильмов, плюс 10 режиссёрских работ.


Баадур Цуладзе родился в 1935 году, в Батуми. Поклонники помнят его по ролям в фильмах «Будьте моим мужем», «Пловец», «Женатый холостяк» и всем известнему фильму-сказке по роману Алексея Толстого «Приключения Буратино», в котором он блестяще сыграл хозяина харчевни «Трех пескарей». Артиста отличал юмор, доброта, и каждая, даже самая небольшая его роль, была событием в мире кинематографа. Кроме этого, актер вел кулинарные шоу на телевидении Грузии, и снимал кино. Зрители очень любили его.


Актёр был достоянием не только мира кино, но и всей Грузии. Вечная память.

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