Трагическое происшествие: в Беларуси попали в ДТП юные украинские футболисты - есть погибший

Трагическое событие произошло сегодня в Каменецком районе Беларуси. Детская сборная по футболу, которая направлялась из Украины на игру в Беларусь, попала в ДТП. Один ребенок погиб.





Автобус с игроками украинской детской футбольной команды попал в аварию в Беларуси. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб, еще шестеро детей получили тяжелые травмы, они госпитализированы в больницу города Каменец, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. Часть пострадавших позже переведут в больницу города Брест, передает ZN,UA

Авария произошла в воскресенье, 13 мая, около 7:00 утра, на 54 километре трассы "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи деревни Мартынюки.

"По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, вывихи и переломы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Для оказания помощи пострадавшим в ДТП из Минска и Бреста в Каменец направлены детские реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, а также другие медицинские специалисты. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко сообщил о том, что для помощи детям задействованы все необходимые материально-технические ресурсы, к их лечению привлечены лучшие врачи. На место происшествия также прибыл украинский консул, сообщили в Twitter представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.





Как сообщает агентство "Белта", микроавтобус "Рено Мастер" с украинскими футболистами столкнулся с погрузчиком "Амкодор". В результате аварии погиб ребенок 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении.





Напомним, 7 апреля в Канаде автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду "Хамболдт Бронкос", столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 14 человек, еще столько же игроков были госпитализированы. Трое из них находились в тяжелом состоянии.



