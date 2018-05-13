Стало известно, где Израиль будет проводить "Евровидение"

Гордый победой своей представительницы Нетте Барзилай Израиль с места в карьер начал готовиться к проведению "Евровидения-2019" - как известно, по сложившейся традиции следующий песенный конкурс проходит в стране, чей представитель занял первое место.





Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал место проведения международного песенного конкурса "Евровидение", которое в 2019 году пройдет в Израиле, сообщает The Jerusalem Post.





"Нетте, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!" – торжественно обратился к победительнице Нетаньяху.





Композиция «Toy», которая принесла израильтянке победу, была одновременно шуточной и сложной в исполнении. Букмекеры прочили певице победу изначально и не ошиблись. Кстати, для Израиля это не первая победа, а четвёртая. Но последний раз страна побеждала 20 лет назад. До этого Израиль был победителем песенного конкурса в 1978-м, 1979-м, 1998-м годах.