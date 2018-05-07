САП вторично остановила досудебное расследование по уголовному делу главы ЦИК Охендовского

Несмотря на огромное количество расследований в Украине против высокопоставленных чиновников, практически ни одно из них не доведено до конца. Чаще всего - из-за юридических коллизий.



Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 апреля снова остановила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.



Об этом рассказал прокурор САП Виталий Кравец, сообщает Укринформ.



Он отметил, что следствие было повторно приостановлено в связи с тем, что пока не получены ответы на все международно-правовые поручения.



Как сообщалось, 9 июня 2017 САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.



3 апреля Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.