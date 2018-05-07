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Вчера, 21:38
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САП вторично остановила досудебное расследование по уголовному делу главы ЦИК Охендовского

Несмотря на огромное количество расследований в Украине против высокопоставленных чиновников, практически ни одно из них не доведено до конца. Чаще всего - из-за юридических коллизий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 апреля снова остановила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Об этом рассказал прокурор САП Виталий Кравец, сообщает Укринформ.

Он отметил, что следствие было повторно приостановлено в связи с тем, что пока не получены ответы на все международно-правовые поручения.

Как сообщалось, 9 июня 2017 САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

3 апреля Соломенский райсуд Киева отменил постановление руководителя САП Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

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