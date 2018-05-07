Курс валют

» » » Экс-регионал Николай Левченко внезапно прозрел и потребовал признать Донбасс Украиной

Новости

Все новости
Новости регионов / Донецк
Сегодня, 00:07
575
Версия для печати

Экс-регионал Николай Левченко внезапно прозрел и потребовал признать Донбасс Украиной

Одиозный регионал Николай Левченко, печально знаменитый тем. что притащил первого главаря "ДНР" Павла Губарева прямо на сессию  Донецкого горсовета, где тот призывал к полному непризнанию украинской власти, и даже предлагал ему  место в списке Партии регионов в Верховную Раду, внезапно прозрел. Бывший народный депутат от фракции Партии регионов  потребовал от президента России Владимира Путина прекратить поддержку террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".


На странице в Facebook бежавший в РФ политик опубликовал "открытое письмо", где объяснил свое внезапное обращение.


Но "прозрел" Левченко весьма оригинально: его "открытое письмо" изобилует прогибами, реверансами и комплиментами в сторону В. Путина, которого Левченко как только ни хвалит.


Достойна внимания и цитата:


 "Ув. Владимир Владимирович,дальнейшая Ваша поддержка никем не признанных, так называемых ДНР и ЛНР не сдерживает этнические чистки, а наоборот только усугубляет положение Донбасса, уничтожает его промышленность и негативно влияет на массовую миграцию местного населения.


Убедительно прошу Вас, способствовать скорейшей передаче спорных территорий ОРДЛО под контроль международных миротворческих сил, для проведения выборов, и для дальнейшей реинтеграции в Украину.


В том числе, и участка российско-украинской границы, чтобы снять все обвинения в поставках оружия и проникновения боевиков с территории РФ на территорию Донбасса. В конце концов, если Вы признаёте, что Донбасс это Украина, то будет логично контролировать совместную границу с представителями официальных властей. Как это происходит на других участках, например между Харьковской и Белгородской областями."


Поскольку донецкие журналисты и, в принципе, все, кому известен Левченко, знают его как человека, умеющего держать нос по ветру, данное "письмо" говорит о том, что ветер перемен уже дует, и тем, кто, вроде Левченко, начал гробить Донбасс в 2014, пришла пора показать, как они беспокоятся о своем крае, чтобы потом к ним не было претензий - они же, вот, старались возвратить Донбасс в Украину и даже, страшно сказать, просили агрессора милостиво прекратить его окончательно разорять. Судя по всему, Левченко не оставил своих политических амбиций и столбит путь на выборы. Вот только нужны ли "Левченки" Донбассу? 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт