Экс-регионал Николай Левченко внезапно прозрел и потребовал признать Донбасс Украиной

Одиозный регионал Николай Левченко, печально знаменитый тем. что притащил первого главаря "ДНР" Павла Губарева прямо на сессию Донецкого горсовета, где тот призывал к полному непризнанию украинской власти, и даже предлагал ему место в списке Партии регионов в Верховную Раду, внезапно прозрел. Бывший народный депутат от фракции Партии регионов потребовал от президента России Владимира Путина прекратить поддержку террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".





На странице в Facebook бежавший в РФ политик опубликовал "открытое письмо", где объяснил свое внезапное обращение.





Но "прозрел" Левченко весьма оригинально: его "открытое письмо" изобилует прогибами, реверансами и комплиментами в сторону В. Путина, которого Левченко как только ни хвалит.





Достойна внимания и цитата:





"Ув. Владимир Владимирович,дальнейшая Ваша поддержка никем не признанных, так называемых ДНР и ЛНР не сдерживает этнические чистки, а наоборот только усугубляет положение Донбасса, уничтожает его промышленность и негативно влияет на массовую миграцию местного населения.





Убедительно прошу Вас, способствовать скорейшей передаче спорных территорий ОРДЛО под контроль международных миротворческих сил, для проведения выборов, и для дальнейшей реинтеграции в Украину.



В том числе, и участка российско-украинской границы, чтобы снять все обвинения в поставках оружия и проникновения боевиков с территории РФ на территорию Донбасса. В конце концов, если Вы признаёте, что Донбасс это Украина, то будет логично контролировать совместную границу с представителями официальных властей. Как это происходит на других участках, например между Харьковской и Белгородской областями."





Поскольку донецкие журналисты и, в принципе, все, кому известен Левченко, знают его как человека, умеющего держать нос по ветру, данное "письмо" говорит о том, что ветер перемен уже дует, и тем, кто, вроде Левченко, начал гробить Донбасс в 2014, пришла пора показать, как они беспокоятся о своем крае, чтобы потом к ним не было претензий - они же, вот, старались возвратить Донбасс в Украину и даже, страшно сказать, просили агрессора милостиво прекратить его окончательно разорять. Судя по всему, Левченко не оставил своих политических амбиций и столбит путь на выборы. Вот только нужны ли "Левченки" Донбассу?