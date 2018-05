Стало известно, на кого ставят букмекеры на "Евровидении-2018"

Букмекеры распределили свои пристрастия на песенном конкурсе "Евровидение". И почти единогласно ставят на певицу из Израиля Нетту Барзилай. Считается, что она станет победительницей. Что ж, будет интересно проверить.





Между тем, в финал "Евровидения 2018", передает Диалог. UA, попадут только 10 участников первого полуфинала, набравших наибольшее количество голосов. Как известно, он состоится уже во вторник, 8 мая, затем 10 мая пройдет второй полуфинал, и завершится главный песенный конкурс Европы 12 мая, когда и будет назван победитель 63-го конкурса, который в 2018 году проходит в Португалии.





8 мая выступят 19 полуфиналистов, украинский певец Melovin выйдет на сцену в Португалии 10 мая. Конкурсанты уже вовсю репетируют на сцене Altice Arena.

Откроет конкурс под номером один представительница Азербайджана Айсель Мамедова с песней "X My Heart", вокруг которой разгорелся скандал в соцсети, поскольку пользователи посчитали, что с такой композицией на "Евровидении" делать нечего, в результате чего авторы песни сделали композицию более электронной.

Вторым на сцену выйдет конкурсант от Исландии Ари Олафссон с песней "Our Choice". Конкурсную композицию для 19-летнего певца написала Торунн Клаузен, ее музыка часто звучит в различных пьесах и мюзиклах.

Конкурсант под номером три – представитель Албании Евгент Бушпепа с композицией "Mall", что означает желание.

Конкурсантка от Бельгии Сеннек исполнит песню "A Matter of Time" и выйдет на сцену под четвертым номером. Стоит отметить, что, как и в прошлом году, в 2018-м Бельгия снова отправила на конкурс сильного исполнителя.

Чехию под номером пять представит 22-летний музыкант Миколас Йозеф "с песней Lie to Me". Он не думал связывать свою жизнь с музыкой, учился на актера, работал моделью и только недавно понял, что музыка - это его смысл.

Ева Засимаускайте с "When We're Old" споет под шестым номером и представит на конкурсе Литву. Девушка четырежды пыталась приехать на "Евровидение".

И, наконец, под счастливым седьмым номером выступит представительница Израиля Нетта Барзилай, ей задолго до конкурса пророчили победу, певица считается среди букмекеров номером один. Ее песня "Toy" за короткое время стала настоящей сенсацией в Интернете.



А прямо сейчас в Лиссабоне проходит церемония открытия песенного конкурса.