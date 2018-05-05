Процедурные нарушения позволили выпустить из-под стражи боевика, осужденного на 13 лет

Общество возмутилось тем, что боевик из Бразилии, который воевал на стороне ЛДНР и убивал украинских воинов, был выпущен, потому что какая-то буква закона не совпадает с приговором в 13 лет, которые боевик получил за участие в террористической группировке. Он свободно ходит по Киеву, а когда его доставили в СБУ активисты, то оказалось, что закон - на его стороне! А почему же он не на стороне того же Бубенчика, который стрелял в "беркутов"? Или иных, кто борется с врагами Украины достаточно радикальными, но действенными средствами? Но резонанс в соцсетях всё же дал некоторые результаты. Вот объяснение СБУ. Но удовлетворяет ли оно общество? Почему, если есть "процедурные нарушения", за это не несут наказание ответственные лица, действия которых допустили, что террорист, осужденный на такой срок просто разгуливает столицей страны, куда приехал убивать?



"В связи с большим общественным интересом Служба разъясняет ситуацию с гражданином Бразилии Рафаэлем Маркусом Лусваргхи.



Лусваргхи был задержан сотрудниками СБУ в октябре 2016 года на результате проведения специальной операции СБУ.



В отношении указанного лица следователями СБ Украины осуществлялось уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-го мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». Лусваргхи был задействован, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.



Во время проведения следствия гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.



25.01.2017 гражданин Бразилии Р. Лусваргхи был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.



Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему был заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.



По результатам определения подсудности Верховный суд направил указанное производства в Павлоградский горрайонный суд.



Днепропетровской области, которым оно рассматривается по существу и к исключительным полномочиям которого относится вопрос о мере пресечения.



Во время проведения следствия гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.



СБ Украины отмечает, что собранная следователями СБУ доказательная база относительно участия Лусваргхи в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции. Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах.



Сейчас он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Украины.



Служба дополнительно будет информировать общественность о деле по указанному гражданина Бразилии."