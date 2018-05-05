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Вчера, 18:32
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Арсен Аваков сообщил, что участник избиения Мустафы Найема задержан азербайджанской полицией в Баку

Правоохранители Азербайджана задержали подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема. Об этом официально сообщило МВД Украины на странице в Фейсбуке.

29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая.

Сегодня, 5 мая, правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры.

«Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник - через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», - отметил Арсен Аваков.

Надо сказать, что действия украинских правоохранителей иногда вызывают удивление. Например, за обливание кефиром и зелёнкой депутата в Никополе, который, к тому же, открыл стрельбу, подозреваемым "светит" до семи лет как за нападение на государственного деятеля, а по делу Мустафы Найемв избиение квалифицируется как хулиганство. Получается, он не государственный деятель, в отличие от Александра Рыбакова?

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