Татьяна Малахова: ложь о прошлой войне, породившая войну нынешнюю

Что бы там ни верещал "запоребриковий сосед" о том, что Украина отказалась от 9 мая, это откровенная ложь. Не может страна, которая понесла страшные потери во время войны с 1939 по 1945 - больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые, забыть об этом. По оценкам историков разных стран, в Украине погибло около 10 млн человек, включая полмиллиона жертв Холокоста. Но мы храним память, а не одержимы вирусом победы любой ценой. Известный поэт, публицист, сценарист Татьяна Малахова размышляет над страшной метаморфозой России.



Я низко кланяюсь всем людям, которые в прошлом веке защитили мир от фашизма. И мне очень жаль, что сегодня героизм и память миллионов погибших разорена российской пропагандой, которая «приватизировала» Победу и вложила ее в обойму своей грязной информационной войны. Но еще хуже того, что никто не сопротивляется российской лжи, как когда-то и советской.



Я с ужасом ожидаю, что вскоре на всех каналах начнут демонстрировать советские фильмы о войне. Талантливые, профессиональные, но лживые. Я не знаю ни одного фильма, в котором бы рассказали о настоящей войне - заигрывание с Гитлером в конце 30-х годов, большие потери, бессмысленное командование и тому подобное.



Когда я вижу на экранах гениальные с точки зрения искусства «Офицеры», мне на ум приходят настоящие события того времени и рассказ знакомой пенсионерки-педагога о своем отце, который попал в начале войны в так называемый «уманский котел». Он долго не рассказывал своей семье, почему вернулся с войны в начале 50-х, потому что после котла попал в немецкий плен, а затем - в советские лагеря. Бывший солдат позже рассказывал, что накануне наступления немецких войск все было тихо. Командиры почему-то были чрезвычайно чувствительны и предложили бойцам хорошо поужинать - выложили на поляну тушенку, водку, хлеб и сигареты. Изголодавшиеся бойцы хорошо выпили и закусили, а когда утром проснулись, то не увидели ни одного командира. Начальство ушло со всем транспортом и всей оружием! Всем! Бойцы поняли, что их предали, что командование имело договоренность с немцами... иначе бы не убежало и не унесло бы с собой пушки и автоматы... наши бойцы были абсолютно безоружными, когда на них вечером пошел немец.



Отец моей знакомой отказался получать удостоверение участника войны и не получал никаких льгот. Он не любил вспоминать войну и никогда не праздновал 9 мая. Дочь оформила ему удостоверение в начале 2000, когда он лежал прикованный к постели. За несколько месяцев до смерти...



Командиров, которые не предали своих бойцов, попали в немецкий плен, а советское правительство многих из них заочно приговорило к расстрелу, который был приведен в исполнение после Победы. Но об этом нет ни одного фильма.



Я с ужасом думаю, если бы победил Гитлер, то его гениальная соучастница Лени Рифеншталь сняла бы своих «Офицеров»... такую ​​же ложь, как и советские фильмы о войне...



Советское кино и искусство вообще - это самое страшное оружие, которое до сих пор стреляет по мозгу.



Стыдно перед героями той страшной войны, которых мы не защитили от лжи.





Діду мій, діду… Немає в них Бога!

Зрадили нелюди совість і хрест -

Вкрали твою Перемогу,

Вкрали твій Харків, Варшаву та Брест!

Вкрали твій біль, похоронку, Рейхстаг!

Скроню пробиту, молитву та свічку!

… Кожен убивця й грабіжник натяг

На лікоть пропутінську стрічку.

Я з жахом дивлюсь на п'яницю-сусіда -

«Дед воевал», - написав на спині…

Ти бачив в раю його діда?

Хтось бачив його на війні?

В кожному селищі, в кожному місті

Можна побачити слуг сатани.

Себе називають «антифашисти»

Й штовхають країну у пекло війни.

Діду мій, діду… розвіяли порох

І зрадили пам’ять тієї війни -

Убивця кривавий і ворог

На кулі пустив твої ордени...





Татьяна Малахова, InfoKava