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Сегодня, 12:22
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Трагедия в Кривом Роге завершила круг: в СИЗО умер подозреваемый в совершении аварии

Трагедия в Кривом Роге, повлекшая за собой 11 смертей, завершилась таким же трагическим образом: сегодня, 5 мая, в СИЗО умер подозреваемый в нарушении ПДД 67-летний Александр Волков.


Об этом сообщает пресс-служба горотдела полиции Кривого Рога. Причины смерти водителя Mazda пока не сообщаются.


Как известно, 20 апреля суд определил меру пресечения водителю Mazda в виде содержания под стражей. Из-за состояния его здоровья сначала он находился под конвоем в больнице. На днях Александра Волкова перевели в СИЗО, где он сегодня скончался.


В апреле в Кривом Роге при столкновении трёх транспортных средств погибли 11 человек, ещё 10 находились или находятся в больнице. Предполагалось, что водитель превысил скорость и поехал на запрещающий знак светофора.

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