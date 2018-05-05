Певца Вадима Мулермана, умершего в США, похоронят в Украине

Популярный в советское время певец Вадим Мулерман скончался в США от онкологического заболевания, с которым боролся много лет. Он не дожил до своего 80-летия всего несколько месяцев.





Сообщение о его смерти пришло 2 мая, а через короткое время подруга семьи Нина Бродская сообщила, что Мулермана похоронят в Украине - в его родном Харькове. Там началась его творческая судьба, там похоронен брат, и таково было желание самого артиста.





Вадим Мулерман в своё время имел огромную популярность. Его шикарный глубокий голос с яркими чувственными нотками покорял всех слушателей, а особенно слушательниц. Его хиты "Трус не играет в хоккей" и "Лада" ("Хмуриться не надо, лада") знают до сих пор, но люди старшего возраста, с удовольствием вспоминают прекрасные песни "Гуцулочка" ("А де твій дім, гуцулочко, - Карпати..."), "Как хорошо быть генералом", "Король-победитель" (в первой редакции "Хромой король"), "Восточная песня", "Случайность", "Загадай желание" и множество других.





Его судьбу сломала советская система и Иосиф Кобзон. Да-да, тот самый предатель Украины, приверженец "ДНР" , человек, которому ещё много лет назад закрыли въезд в США из-за его связей с мафиозными кругами. Его интриги и подличанье привели к тому, что Мулермана перестали приглашать на телевидение, а в советское время это было равно забвению - альтернативы не было, всего два центральных телеканала.





В 1971 году произошёл и вообще беспрецедентный случай. Председатель Гостелерадио С.Лапин полностью отстранил от эфира Вадима Мулермана за... включение в репертуар нескольких еврейских песен! В то время СССР был в конфронтации с Израилем, а из страны массово уезжали евреи. Певцу запретили также и концертную деятельность - в самом расцвете певческого таланта ему банально закрыли рот.





Кто-то в высоких кабинетах по каким-то причинам решил, что дозволенным может быть только Кобзон, и его соперники постепенно были вытеснены из первого эшелона известности. А Мулерману досталось больше всех - обид, забвения, злобы карабкавшегося по головам конкурента. Ведь именно Вадим Мулерман должен был петь в сериале "Семнадцать мгновений весны" песни, которые прославили Кобзона и навсегда застолбили его главенство на советской эстраде. Переиграли в последний момент, что очень больно ударило по самолюбию и, как оказалось позже, по здоровью певца.





Впоследствии концертные выступления Мулерману были вновь разрешены, однако доступ к теле- и радиоэфиру вернуть не удалось. Записи телепрограмм и фонограммы его выступлений были изъяты и уничтожены.



В 1991 году В. Мулерман выехал в США, где организовал детский музыкальный театр.





В 2004 году артист вернулся в Украину, в Харьков, где создал Молодёжный Театр песни и был советником главы Харьковской ОГА по вопросам культуры. Но в последние годы он находился на лечении в США, в Нью-Йорке, где и скончался 2 мая.





Вадим Мулерман остался верен Украине. Послушайте, как он пел.















