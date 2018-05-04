Госпогранслужба отправила обратно любителей георгиевских ленточек

Госпогранслужба сообщила о весьма незначительнум, но показательном событии. Особенно оно касается тех, кто въезжает в нашу страну.



Вчера вечером в аэропорт Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ, сообщил руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Олег Слободян.



"Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. По просьбе пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали отрицательно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск.



Уважаемые гости из РФ. Украинцы рады всем гостям страны, но каждый, кто планирует посещение другой страны, должен осознавать, что он должен уважать ее граждан и выполнять ее законы. В противном случае пограничники вынуждены будут отказать вам в пересечении государственной границы Украины ", - написал Слободян.







