В Беларуси вслед за отцом ушла из жизни мама Героя Небесной сотни Михаила Жизневского

8 апреля похоронили отца героя Небесной сотни Михаила Жизневского, а сегодня, меньше чем через месяц, упокоилась его мама - Нина Жизневская. Она покинула этот мир на 61 году жизни.





О смерти мамы сообщила её дочь Наталья. Нину Жизневскую привезла в Гомельский госпиталь людей с инвалидностю скорая помощь, но спасти женщину не удалось.





Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства, трагически погиб 22 января 2014 от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве.



Его мама Нина в октябре 2015 рассказывала, как ей тяжело жить в Гомеле (Беларусь) после смерти сына: ей отказывали в лечении, сестру погибшего отчислили из университета, а чтобы сделать памятник на могиле Михаила, родителям пришлось занимать деньги.



У нее был диабет и больные ноги, а на 39-й день после смерти сына произошел еще и инфаркт.



"Только врач уколола снотворным, чтоб я поспала, и вышла - сразу подходит соседка по палате Валентина:" Там на Майдане Жизневский был. Ты тоже Жизневская"."Да это мой сын", - говорю.



Она мне как плюнула в лицо: "Ах ты сука, проститутка, выплодила ублюдка, предателя белорусского народа".



Мне тяжело было, но я тихонько поднялась, говорю: "Если ты сейчас не замолчишь, я тебе так дам, что ноги задерутся". Всё. Замолчали.



После этого вся палата объявила мне бойкот, - рассказывала мама Жизневского. - С тех пор, как Миша погиб, нам постоянно пытаются отказывать в лечении в больницах". Поэтому они с мужем ездили лечиться в Украину.



Нина Жизневская была обижена на Петра Порошенко. Мол, он обещал присвоить ее сыну звания Героя Украины, и не присвоил.



Она была убеждена, что это сможет защитить могилу ее сына от издевательств. С нее срывали желто-синие ленты и даже выцарапывали слово "предатель".



Петр Порошенко присвоил Михаилу Жизневскому звание Героя Украины в июне 2017 года.



Тогда он сообщил родителям, что инициировал изменения в законодательство, которые были поддержаны Верховной Радой и которые позволили впервые в истории Украины присвоить звание Героя Украины иностранцу. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.



Нина и Михаил Жизневский получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни Михаила Жизневского. Украина также помогла в получении квартиры для семьи. Но от оскорблений и издевательств у себя на Родине, в Беларуси, родители Героя защищены не были. И теперь их больше нет.







Источник: Українська правда.