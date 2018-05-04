Украинцы требуют увековечить память Героя Украины оперного певца Василя Слипака

Успешный человек, известный оперный певец, который много лет прожил во Франции и пел на лучших сценах Еипропы, Василий Слипак покинул все и пошел воевать за освобождение Украины от оккупантов. Он погиб в 2016 году. Украинцы поддержали предложение об увековечении памяти верного сына Отечества.

Электронная петиция "Предоставить земельном участке на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик статус Арт-сквера им. солиста Парижской оперы, Героя Украины Василя Слипака" набрала 10 тысяч подписей, сообщает ZN,UA

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, мэр города Виталий Кличко уже поручил исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию.

Кроме того, указанную инициативу в установленном порядке должны рассмотреть постоянные комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, экологической политики, а также по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Автор петиции Евгений Романенко призывает почтить память Героя Украины, кавалера ордена "Золотая Звезда", оперного певца Василя Слипака, который героически погиб на Востоке страны. В частности, предлагается создать в центре столицы, на Андреевском спуске, культурно-художественный сквер, который будет носить имя Героя. По словам Евгения Романенко, арт-сквер станет площадкой, на которой будут собираться и будут пропагандировать украинскую культуру художники, общественные деятели, будет звучать украинская песня, будут проводиться детские художественные и музыкальные конкурсы. Уже наработан первый общественный проект дизайна обустройства культурно-художественного сквера имени Василия Слипака.





Василь Слипак 19 лет проработал во французской опере, пел в парижской "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилия, оперных театрах г. Массе и Сен-Этьен, а также в "Амфитеатре 3000" г. Лион.

Василь Слипак отправился на фронт в июне 2015 года: сначала оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-го батальону ДУК "Правый сектор". Погиб 29 июня 2016 года.