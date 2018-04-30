В Киеве возле Бессарабского рынка избили Мустафу Найема

В Киеве в результате стычки на проезжей части из-за проезда автомобилей случилась сначала словесная перепалка, а затем драка: избили народного депутата Мустафу Найема. Как он сам написал в Фейсбуке, у него - перелом челюсти.

Вот что сообщил в Фейсбуке нардеп Антон Геращенко.

"Сегодня 17:30 у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между Mustafa Nayyem и группой неизвестных, которая затем переросла в драку.





Причиной конфликта стала ситуация на дороге. Кто-то кого-то подрезал или кто-то кому-то не уступил. К сожалению, это типичная ситуация на дорогах из-за неуважения к Закону.





По предварительной информации, в результате драки, Мустафа Наем получил легкие телесные повреждения.





В случае, если телесные повреждения нанесённые окажутся тяжелее, то квалификация правонарушения будет иной.





Полиция Киева разыскивает группу лиц, избивших народного депутата.





В ее распоряжении уже есть информация о номерах автомобилей обидчиков, поэтому дело их установления и задержания - вопрос нескольких часов.





Кстати, рекомендую им самим, не мешкая, приехать в Печерский райотдел полиции Киева для дачи пояснений по данному вопросу. Сэкономите время операм для раскрытия более серьезных преступлений, совершенных сегодня.





По предварительным данным, это происшествие не связано с депутатскими полномочиями Мустафы Наема и является ничем иным, как бытовым дорожным конфликтом".





А вот что сообщил сам Найем.





"Друзья, до вас могут дойти новости о происшествии с моим участием. В целом, ничего экстраординарного. Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать.





Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят.





Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то.



