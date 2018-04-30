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Вчера, 20:42
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В Киеве возле Бессарабского рынка избили Мустафу Найема

В Киеве в результате стычки на проезжей части из-за проезда автомобилей случилась сначала словесная перепалка, а затем драка: избили народного депутата Мустафу Найема. Как он сам написал в Фейсбуке, у него - перелом челюсти.


Вот что сообщил в Фейсбуке нардеп Антон Геращенко.


"Сегодня 17:30 у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между Mustafa Nayyem и группой неизвестных, которая затем переросла в драку.


Причиной конфликта стала ситуация на дороге. Кто-то кого-то подрезал или кто-то кому-то не уступил. К сожалению, это типичная ситуация на дорогах из-за неуважения к Закону.


По предварительной информации, в результате драки, Мустафа Наем получил легкие телесные повреждения.


В случае, если телесные повреждения нанесённые окажутся тяжелее, то квалификация правонарушения будет иной.


Полиция Киева разыскивает группу лиц, избивших народного депутата.


В ее распоряжении уже есть информация о номерах автомобилей обидчиков, поэтому дело их установления и задержания - вопрос нескольких часов.


Кстати, рекомендую им самим, не мешкая, приехать в Печерский райотдел полиции Киева для дачи пояснений по данному вопросу. Сэкономите время операм для раскрытия более серьезных преступлений, совершенных сегодня.


По предварительным данным, это происшествие не связано с депутатскими полномочиями Мустафы Наема и является ничем иным, как бытовым дорожным конфликтом".


А вот что сообщил сам Найем.


"Друзья, до вас могут дойти новости о происшествии с моим участием. В целом, ничего экстраординарного. Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать.


Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят.


Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то.


Большая просьба не создавать ажиотаж. Комментариев, фотографий и трагических рассказов не будет. Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал".


Поскольку совету Геращенко участники конфликта не вняли, полиция задержала группу на "Порше Панамера" без, скажем так, их согласия. "Крутыми" оказались довольно юные "мажоры", сообщил Антон Геращенко:


Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р.

Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р.

Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.


С задержанными проводятся первоочередные следственные действия. Проверяется их причастность и к другим возможным правонарушениям.


Остаётся пожелать, чтобы и в дальнейшем подобные ситуации были так же мастерски "разрулены" полицией, даже если среди конфликтующих не окажется народного депутата.


Фото: Цензор.НЕТ


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