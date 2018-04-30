В Ривненской области шестилетнего ребенка ранили из автомата Калашникова

Беспрецедентное событие произошло в Ривненской области: там шестилетний ребенок получил ранение из автомата Калашникова. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства получения мальчиком огнестрельного ранения.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Ровенской области, передает ZIK.



Как сообщается, в полицию поступило сообщение, что каретой скорой медицинской помощь 28 апреля около 22 часов в больницу доставили шестилетнего жителя села Шпанив Ривненского района. После прохождения рентгена медики обнаружили у него инородное тело, похожее на пулю.



Работникам следственно-оперативной группы родители рассказали, что около 19 часов ребенок играл на улице возле дома, когда почувствовал резкую боль в области лопатки. По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 мм, а выстрел, вероятно, был осуществлен из автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу.



По словам врачей, мальчик был сразу прооперирован. Сейчас ребенка перевели в травматологическое отделение медучреждения, его жизни ничего не угрожает.





По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.