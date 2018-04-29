Казахстан приобретает новых партнеров - Россия в шоке

Россия в лёгком шоке: она боится, что согласие Казахстана на использование США двух портов говорит о создании на территории государства американских военных баз.

Специалисты уверены, что речь идет именно о создании военных баз, несмотря на то, что официально предполагается использовать порты в качестве транзитных центров.

"Нынешний разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат, но в целом не угрожает интересам России. Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно", - полагает Александр Собянин, директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур.

Соглашение об использовании каспийского порта "Актау" было заключено после встречи президентов Казахстана и США Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа. Американская сторона, в свою очередь, сняла арест с активов Национального фонда Казахстана, которые хранились в США и были заблокированы по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати.

19 апреля депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали соответствующие изменения в межправительственное соглашение с США. Специальные грузы пойдут из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, затем железнодорожным транспортом в Узбекистан и Афганистан.

"В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты "Актау" и "Курык". Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане", - объявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.





Источник: Независимая газета