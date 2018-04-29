Кончита Вурст решила, что она таки больше мужчина

Кончита Вурст, похоже, "приказала долго жить" - закончила свое существование. Австрийский певец Томас Нойвирт, он же победительница "Евровидения" -2014 "Кончита Вурст, изменил свой вид на лук "брутального мачо "и стал снова похож на мужчину. Теперь он" бородатый артист-транвестит в сапогах ", а не" бородатая женщина в декольтированном платье".







Об этом Том рассказал в интервью The Independent.



"Последние лет десять я восзеличивал свою женскую сторону, поэтому я начал выступать как травести. Я так повеселился во время "Евровидения "и после него, я действительно понял, какой большой потенциал имеет и сценическая персона, которую я создал, что она может развиваться в очень многих направлениях, и я просто работал по каждому вдохновению, что у меня возникало. Я начал с того, что был девой в золотом платье, а теперь я скорее бородач-трансвестит в сапогах", - рассказал артист.



По словам Нойвирта, граница между Томом и Кончиторй очень размыта, и когда-то для него настоящей потребностью было, чтобы о нем говорили "она". Теперь же певец чувствует себя более комфортно в настоящем теле.



"Я делаю так, как чувствую сейчас, и одеваюсь так, как чувствую сейчас, и это более мужественный лук, вероятно, ближе к моей внутренней личности, к моей повседневной жизни как Тома. И как Том я очень рад, что теперь никто не узнает меня на улицах, мне это нравится", - пояснил он.



Напомним, недавно Нойвирт ошеломил своих поклонников признанием, что уже много лет живёт с ВИЧ.





Источник: ТаблоID