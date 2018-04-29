Как пьют утренний кофе в разных странах

Убегая после праздников на работу или, наоборот, решив в праздничное утро позволить себе неспешно выпить чашечку кофе, подумайте о том, сколько людей в мире одновременно с вами делает то же самое. Но самое инитересное то, что у разных народов такой, казалось бы, одинаковый напиток, как кофе, может быть разным - во вкусу, по виду и даже по запаху. Но объединяет его всё-таки то, что это - утренний кофе.





Представьте себе неповторимый аромат свежесваренного кофе - слов недостаточно, чтобы описать этот замечательный напиток. Утро миллионов людей по всему миру начинается с чашки кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.



Для нас некоторые из них стали настоящим открытием.



Яичный кофе (Вьетнам)



В основе рецепта - яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.



Лапландский кофе (Финляндия)



В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.



Эспрессо по-римски (Италия)



Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо «открыть» ложечкой о стенки или дно чашки.



Лагрима (Аргентина)



В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.



Бонбон (Испания)



Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.



Кофе со специями (Марокко)



Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается... действительно сильный напиток.



Кофе с чаем (Гонконг)



Микс из кофе и чая с молоком поражает с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.



Фраппе (Греция)



Кофе, мороженое, сгущенное молоко и ледяная вода - вот ингредиенты вкусного frappé.



Фарисей (Германия)



Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя в семейных торжествах: под проливным шапкой из взбитых сливок «прячется» приличная порция рома в кофе.



Тоуб (Сенегал)



Во время обжаривания кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.



Кофе с чесноком и медом (Турция)



Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».



Кофе с апельсином (Ямайка)



Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.





Будет просто несправедливо, если вы прямо завтра не попробуете хотя бы один из этих рецептов.



Источник: NavkoloNas.com

