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Как пьют утренний кофе в разных странах

Убегая после праздников на работу или, наоборот, решив в праздничное утро позволить себе неспешно выпить чашечку кофе, подумайте о том, сколько людей в мире одновременно с вами делает то же самое. Но самое инитересное то, что у разных народов такой, казалось бы, одинаковый напиток, как кофе, может быть разным - во вкусу, по виду и даже по запаху. Но объединяет его всё-таки то, что это - утренний кофе.


Представьте себе неповторимый аромат свежесваренного кофе - слов недостаточно, чтобы описать этот замечательный напиток. Утро миллионов людей по всему миру начинается с чашки кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.

Для нас некоторые из них стали настоящим открытием.


Яичный кофе (Вьетнам)

В основе рецепта - яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.


Лапландский кофе (Финляндия)

В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.


Эспрессо по-римски (Италия)

Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо «открыть» ложечкой о стенки или дно чашки.


Лагрима (Аргентина)

В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.


Бонбон (Испания)

Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.


Кофе со специями (Марокко)

Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается... действительно сильный напиток.


Кофе с чаем (Гонконг)

Микс из кофе и чая с молоком поражает с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.


Фраппе (Греция)

Кофе, мороженое, сгущенное молоко и ледяная вода - вот ингредиенты вкусного frappé.


Фарисей (Германия)

Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя в семейных торжествах: под проливным шапкой из взбитых сливок «прячется» приличная порция рома в кофе.


Тоуб (Сенегал)

Во время обжаривания кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.


Кофе с чесноком и медом (Турция)

Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».


Кофе с апельсином (Ямайка)

Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.


Будет просто несправедливо, если вы прямо завтра не попробуете хотя бы один из этих рецептов.

Источник: NavkoloNas.com

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