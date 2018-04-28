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Вчера, 21:42
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В России уволили сотрудницу "Аэрофлота", назвавшую Калининград Кёнигсбергом

Старший бортпроводник рейса из Москвы в Калининград была уволена  за то, что 25 апреля во время объявления на английском языке пункт назначения был назван Кёнигсбергом.


Пресс-служба "Аэрофлота"сообщила, что в ходе служебной проверки сведения подтвердились. Как выяснилось, объявление делает старший бортпроводник. Она подтвердила, что действительно "переименовала" город, поскольку он более 250 лет был Кёнигсбергом и єто его историческое название.


В авиакомпании приняли решение уволить сотрудницу.


В Твиттере, под постом заметившего "преступление" журналиста Виктора Третьякова развернулась целая баталия. Что интересно, далеко не все одобряют его возмущение и указывают, что даже в России городам возвращают их исторические названия, а местные жители издавна называют свой город Кёниг - сокращённое от Кёнигсберга, а вовсе не от Калининграда, и странно искать в этом преступление.


Кёнигсберг был основан в 1773 году и до 1945 года оставался административным центром немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны СССР оставил его за собой, в 1946 года город был переименован в Калининград.



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